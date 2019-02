Sampdoria-Frosinone 0-1, le pagelle: Saponara e Gabbiadini inesistenti, Colley il più pericoloso

La sconfitta che non ti aspetti: la Sampdoria cade in casa contro il Frosinone, vincono i ciociari 1-0 con la rete di Ciofani (qui la cronaca e video dei gol). Brutta partita dei ragazzi di Giampaolo, pochissime occasioni da gol. Non convince Tavares all'esordio, delude ancora una volta Saponara, così come Gabbiadini. Ramirez e Defrel non cambiano il volto al match. Quagliarella poco servito. Pericoloso Colley nel finale.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.