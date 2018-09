Sampdoria-Fiorentina: treno straordinario e posticipo chiusura metro

Metropolitana attiva da Brin a Brignole fino alle 22.30 per l’incontro di calcio Sampdoria-Fiorentina

Dopo le polemiche per la data e l'orario (poi slittato di due ore) fissato per il recupero della partita di campionato Sampdoria-Fiorentina (rinviata per rispetto alle vittime del crollo di ponte Morandi), in programma allo stadio Luigi Ferraris alle 19 di mercoledì 19 settembre, la società si è attivata per limitare i disagi dei propri tifosi con un treno straordinario e con la chiusura posticipata della metropolitana.

Nei giorni scorsi la tifoseria organizzata aveva invitato tutti i supporter blucerchiati a disertare lo stadio per protestare contro la scelta di giocare una partita durante la settimana, andando ad aggravare la situazione del traffico in città. Oggi è arrivata la risposta della società.

La Sampdoria ha organizzato, in collaborazione con la Direzione Regionale Liguria di Trenitalia, un convoglio ferroviario straordinario in partenza dalla stazione di Genova Brignole alle ore 22. Il treno sarà diretto a Savona, con arrivo alle ore 23.11, e fermerà nelle stazioni di: Genova Piazza Principe, Sampierdarena, Cornigliano, Sestri Ponente, Pegli, Pra', Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varazze, Celle e Albissola.

Per il viaggio d'andata i treni consigliati sono i seguenti:

– Savona partenza ore 17.10 -> Genova Brignole arrivo ore 18.16

– Savona partenza ore 17.33 -> Genova Brignole arrivo ore 18.25

– Savona partenza ore 17.40 -> Genova Brignole arrivo ore 18.46

Inoltre, in collaborazione con Amt, la società ha organizzato e ottenuto il posticipo alle ore 22.30 della chiusura del servizio della linea metropolitana da Genova Brignole a Brin. La metro si aggiunge al normale servizio stadio, che prevede le linee BM (Molassana - Stadio) con arrivo a piazzale Marassi, CM (Caricamento - Stadio) e KM (piazzale Kennedy - Stadio) con arrivo a via Bonifacio, SM (piazza Acquaverde - Stadio) con arrivo in via Monticelli.

Orari linea BM corse da Molassana

17.00 17.15 17.30 17.50 18.05 18.25 18.40

Orari linea CM corse da Caricamento

17.05 17.20 17.40 17.55 18.15 18.30 18.45

Orari linea KM corse da piazzale Kennedy

17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50 18.00 18.10 18.20 18.30 18.40 18.50

Orari linea SM corse da piazza Acquaverde

16.55 17.05 17.15 17.25 17.35 17.45 17.55 18.05 18.15 18.25 18.35 18.45.