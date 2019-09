Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni: Murillo e Caprari le novità, Ribery c'è

Non c'è tempo per rifiatare. Primo turno infrasettimanale in Serie A, mercoledì sera la Sampdoria fa visita alla Fiorentina in un inedito sconto salvezza, o almeno così dice la partenza ad handicap delle due squadre. Sta meglio la Samp, reduce dalla convincente vittoria sul Torino, mentre la viola è ancora a secco di successi. Ma Montella recupera Ribery.

QUI SAMP Due in dubbio, Alex Ferrari e Gabbiadini non sono al top, Di Francesco potrebbe sostituirli con Murillo e Caprari. Per il resto tutto confermato, con Depaoli e Murru esterni di centrocampo, Ekdal e Vieira a centrocampo, ma potrebbe spuntarla Linetty. Tridente con Rigoni, Quagliarella e Caprari.

QUI FIORENTINA Montella recupera Ribery, ci sarà il francese in attacco insieme a Chiesa. Non al meglio Dalbert, pronto Venuti. Confermata la difesa a tre diretta da capitan Pezzella.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa. All. Montella.

SAMPDORIA: Audero; Murillo, Colley, Bereszynski; Murru, Ekdal, Linetty (Vieira), Depaoli; Caprari, Quagliarella, Rigoni. All. Di Francesco.

Arbitro: Doveri.

Calcio d'inizio: mercoledì 25 settembre, ore 21.00, stadio Artemio Franchi, Firenze.