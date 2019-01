Fiorentina-Sampdoria, probabili formazioni: torna la Serie A, Gabbiadini parte fuori

La sfida dei ritorni. Domenica 20 gennaio torna la Serie A, torna dopo il ritorno, scusateci la ripetizione, di Luis Muriel e Manolo Gabbiadini in Italia. Fiorentina-Sampdoria, viola rinforzati con l'arrivo dell'ex blucerchiato a Firenze, Samp che riabbraccia Manolo Gabbiadini tornato per rivalutarsi dopo l'esperienza inglese. Il primo probabilmente sarà titolare, il secondo no. Ma la Samp ha un ko in Coppa Italia che ancora brucia.

QUI SAMP Pochi dubbi per Giampaolo, Quagliarella con Caprari in attacco supportato da Ramirez e non dall'ex Saponara. I dubbi sono in difesa con Bereszynski in vantaggio su Sala e Colley su Tonelli. Out Linetty, tocca a Jankto. Gabbiadini parte dalla panchina.

QUI FIORENTINA Muriel subito titolare. Questa l'idea di Pioli. Al fuo fianco Simeone con Chiesa largo. Tutti a disposizione del tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA: Lafont; Milenkovic, Pezzella, Hugo; Chiesa, Veretout, Fernandes, Benassi, Biraghi; Muriel, Simeone. All. Pioli.

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Andersen, Murru; Jankto, Ekdal, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo.

ARBITRO: Di Bello.

CALCIO d'INIZIO: domenica ore 15.00, stadio Artemio Franchi, Firenze.