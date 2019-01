Fiorentina-Sampdoria 3-3, le pagelle: Quagliarella da 10, Ramirez sacrificato anzitempo

Partita vietata ai deboli di cuore quella andata in scena a Firenze. 3-3, con la Sampdoria capace di rimontare la Fiorentina nel finale, ma ingenua in occasione di un 3-3 subito per giunta in superiorità numerica (qui la cronaca). Prestazioni mostruose di Quagliarella e Muriel, entrambi autori di una doppietta, con l'attaccante della Samp che segna per la decima gara consecutiva, avvicinando il record di Batistuta (11). Sottotono Caprari e la difesa, bene Manolo Gabbiadini nei minuti finali.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.