Fiorentina-Sampdoria 2-1, le pagelle: prima gioia Bonazzoli, disastro Murillo

Quarta sconfitta in cinque gare per la Sampdoria che "resuscita" la Fiorentina di Montella e torna ultima in classifica. Decisivi i gol di Pezzella e Chiesa, a nulla serve la prima gioia in Serie A per Bonazzoli (qui la cronaca e video del match). Primo tempo da insufficienza piena per tutti, nella ripresa Rigoni e Bonazzoli provano a cambiare la Samp, ma ci pensa Murillo a rovinare tutto.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.