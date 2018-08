Crollo ponte Morandi: Ferrero chiede il rinvio di Samp-Fiorentina

Un'intera città sotto shock, con il numero delle vittime che continua ad aumentare ora dopo ora in seguito al crollo del ponte Morandi. Tutto deve venire in secondo piano, figuriamoci il calcio. E per questo il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha chiesto ufficialmente alla Lega il rinvio della gara intera contro la Fiorentina in programma domenica 19 agosto alle ore 20.30 per la prima giornata di Serie A.

“Oggi la mia Genova è ferita. Chiedo il rinvio della partita con la Fiorentina. Un dolore che non si può commentare”. Queste le parole del patron blucerchiato. Giovedì 16 agosto la risposta della Lega.