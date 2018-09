Sampdoria-Fiorentina rinviata alle 19: vincono tifosi e buon senso

Ha vinto il buon senso. Sampdoria-Fiorentina, originariamente in programma mercoledì 19 settembre alle ore 17.00, è stata ufficialmente rinviata allo stesso giorno alle ore 19.00. Ha vinto il buon senso, ha vinto la protesta congiunta di tifosi, Regione, Comune e società.

By-passato il problema della contemporaneità con la Champions League, per questo motivo il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria ringraziano l’UEFA, la Lega Serie A, l’A.C.F. Fiorentina e le televisioni broadcaster che, una volta interpellate dalla nostra Società, hanno prima valutato e quindi acconsentito allo spostamento dell’orario d’inizio della gara.

IL COMUNICATO DELLA TIFOSERIA Se confermato, alle ore 17:00 di Mercoledì 19 Settembre, presso lo Stadio Luigi Ferraris di Genova, avrà luogo o il recupero di Sampdoria - Fiorentina. La partita era stata rinviata in segno di rispetto verso tutti coloro che sono stati coinvolti nella tragedia causata dal crollo del Ponte Morandi, i morti, gli sfollati e la città intera. Da quel tragico giorno ad oggi, Genova vive quotidianamente sotto pressione, tentando di risolle...varsi, affrontando uno dei momenti più delicati e difficili della sua recente storia. E proprio per rispetto di questo, ogni sforzo, ogni azione ed ogni scelta che ci riguardino dovrebbero essere fatti tenendo a mente il bene della città e dei genovesi, prima di tutto. La decisione di giocare una partita di Serie A alle ore 17:00, di Mercoledì, è stata veramente presa con queste premesse?! Chi ha deciso è consapevole dello stato attuale della città? È a conoscenza del fatto che le scuole riapriranno i battenti il 17 Settembre e che ancora non sappiamo quale impatto la cosa avrà sulle dinamiche del traffico cittadino? Chi ha deciso ha presente la quantità numerica di mezzi che si muovono (tanti per trasportare le imbarcazioni) nei giorni precedenti il Salone Nautico, che avrà inizio il 20 Settembre? Chi insiste per giocare nonostante il parere contrario del Comune di Genova, della Regione Liguria, e della società U.C. Sampdoria, ha idea di cosa voglia dire far convergere oltre 20.000 persone verso Marassi a quell’ora ed in queste condizioni? Premesso che vorremmo conoscere il nome e cognome di chi, dopo aver eventualmente fatto le dovute valutazioni, rimane comunque dell’idea che sia opportuno giocare Mercoledì 19 alle ore 17:00, prendendosi ovviamente tutta la responsabilità che ne deriva, noi, che conosciamo bene e rispettiamo la nostra città, abbiamo deciso che mercoledì non saremo allo stadio. Esatto, per noi non esiste partita il 19 Settembre alle ore 17:00. Andiamo oltre e invitiamo tutti, TUTTI, i tifosi sampdoriani, che avevano intenzione di andare alla partita, a evitare di mettersi in viaggio verso lo Stadio. È una scelta estremamente dolorosa, ma che riteniamo giusta. È inutile esprimere solidarietà, fare minuti di silenzio e magliette commemorative, spendere parole su parole, se poi nella pratica non si è pronti ad un gesto concreto, e ad ora, l’unico compiuto è stato quello di mettere prima di tutto, sopra ad ogni altra cosa, i diritti televisivi. Ebbene, noi rinunciamo ad andare allo stadio a sostenere la nostra Sampdoria contro la Fiorentina per non mettere in ulteriore difficoltà Genova ed i genovesi. Questo è il nostro gesto concreto. E’ una questione di rispetto, lo stesso rispetto che “altri”, in questo momento, non stanno avendo per la nostra città. Per Genova, I Sampdoriani

LA RICHIESTA DELLA REGIONE Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Angelo Vaccarezza (FI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi affinchè sia spostata la partita del campionato di serie A Sampdoria-Fiorentina ,inizialmente prevista alle ore 17, del 19 settembre, alle ore 20,45 e, se ciò non fosse possibile, di rinviare l’incontro in un’altra data per non aggiungere ulteriori disagi a quelli già pesantissimi sopportati dalla viabilità cittadina in seguito al crollo del Ponte Morandi.

I PERCHE DEL NO ALLO SPOSTAMENTO La Lega Calcio si "difende" appellandosi al regolamento: il recupero andava fissato nella prima data utile ovvero proprio il 19 settembre (la Fiorentina come la Samp non è impegnata nelle coppe a differenza del Milan, per questo Milan-Genoa è stata fissata per il 31 ottobre); in più l'orario delle 17.00 è l'unico disponibile in quanto lo stesso giorno sarebbe fissato il primo turno di Champions League con gare alle 19 e alle 21.00 e per diritti televisivi non potrebbe esserci nulla in contemporanea con la UCL.