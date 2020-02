Sampdoria-Fiorentina, probabili formazioni: il rilancio di Vieira, si rivede Depaoli

Manca pochissimo ormai, domenica alle 15.00 il calcio d'inizio di Sampdoria-Fiorentina, sfida fondamentale per i blucerchiati per allontanarsi dalla zona rossa. Ranieri con pochissimi dubbi, out Ekdal, squalificato, ed Alex Ferrari infortunato. Si rivede Depaoli.

QUI SAMP Ronaldo Vieira rilanciato al posto dello squalificato Ekdal. Confermatissimo Ramirez dietro a Quagliarella e Gabbiadini, a centrocampo Thorsby in vantaggio su Jankto insieme a Linetty. In difesa si rivede Depaoli, ma i titolari saranno Bereszynski e Murru. Tonelli e Colley i centrali, ancora panchina per Yoshida.

QUI FIORENTINA Out Ribery, Iachini chiama per la prima volta Duncan. Dubbi sul compagno di attacco di Chiesa, con Cutrone in vantaggio su Vlahovic. In difesa torna Caceres al posto di Igor. Dalbert e Lirola gli esterni di centrocampo, Benassi, Pulgar e Castrovilli centrali.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Linetty, Vieira, Thorsby; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

FIORENTINA: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. All. Iachini.

Arbitro: Irrati.

Calcio d'inizio: domenica ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.