Sampdoria-Fiorentina 3-1: Ramirez crea, Quagliarella segna, spettacolo blucerchiato

Meglio di così proprio non poteva ripartire. La Sampdoria travolge 3-1 la Fiorentina nel match dopo la pausa e si tiene stretto il sesto posto solitario della classifica in attesa del recupero di mercoledì contro la Roma. Mattatori della gara Quagliarella e Ramirez, con il primo autore di una tripletta e il secondo di tutti e tre gli assist. Spettacolo blucerchiato, la Roma è avvisata.

Nel primo tempo parte meglio la Fiorentina, ma dopo pochi minuti la Samp si rende molto pericolosa con la doppia parata di Sportiello prima su Quagliarella poi su Kownacki, preferito a Zapata, che sbaglia un rigore in movimento. Dall'altra parte è Babacar a sprecare due occasioni nitide e così ci pensa Quagliarella, il "vecchietto" a far vedere come si fa raccogliendo un passaggio di Ramirez, facendo secco Pezzella in area e battendo Sportiello. 1-0. Si va all'intervalo su questo parziale.

Nella ripresa ti aspetti la reazione della Fiorentina e invece è la Samp ad affondare alla ricerca del raddoppio, raddoppio che puntualmente arriva al 60' con Quagliarella ancora una volta servito in modo geniale (tunnel a Pezzella) da Ramirez: 2-0. Samp show e otto minuti più tardi Quagliarella decide di portarsi a casa il pallone "spaccando" la porta dopo una triangolazione Praet-Ramirez con l'ex Bologna autore di un tacco sublime. 3-0. Meritata standing-ovation per l'attaccante giunto a 15 gol, tutto il resto si può anche non raccontare, eccetto il gol di Sanchez che rende solo meno amaro il passivo per la viola. Sampdoria 3 Fiorentina 1, mercoledì il recupero con la Roma, la Samp ci arriva carichissima.

TABELLINO E VOTI

Sampdoria-Fiorentina 3-1

Reti: 30', 60' e 68' Quagliarella, 80' Sanchez

Sampdoria: Viviano 6; Bereszinski 6.5, Silvestre 6, Ferrari 6, Strinic 6.5; Torreira 6.5, Linetty 7, Praet 7; Ramirez 8 (84' Barreto sv); Kownacki 5 (58' Zapata 6), Quagliarella 9 (75' Caprari 6). All. Giampaolo 8.

Fiorentina: Sportiello 6.5; Laurini 5, Pezzella 4, Hugo 4, Biraghi 4.5; Eysseric 5 (71' Sanchez 6.5), Badelj 6, Benassi 5 (65' Saponara 6.5); Chiesa 5, Simeone 5, Babacar 4.5 (66' Dias 5). All. Pioli 5.

Arbitro: Pasqua.

Note: ammoniti Torreira, Eysseric e Pezzella.