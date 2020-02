Sampdoria-Fiorentina 1-5, le pagelle: difesa da incubo, si salva solo Gabbiadini

Difficile dare dei voti dopo un 1-5, difficile salvare qualcuno. La Sampdoria crolla 1-5 in casa con la Fiorentina, episodi decisivi nel primo tempo, ma la prestazione di tutti i blucerchiati è stata ampiamente negativa (qui la cronaca e video del match). Un solo sufficiente, mentre tra i negativi non mancano le insufficienze da 4 in pagella.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.