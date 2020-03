Sampdoria, Ferrero: «Politici rinunciate al 50% dei vostri splendori»

Il presidente dell Sampdria, Massimo Ferrero, ha voluto esprimere la sua in tema di aiuti per contrastare il coronavirus. L'istrionico numero uno blucerchiato ha, come spesso è solito fare, usato Twitter per provocare la classe politica invitandola a rinunciare la metà dei propri compensi.

Questo il testo integrale:

Nell'Italia che dà anima e perde moneta i sottopagati rischiano la vita: medici, infermieri, forze dell'ordine, protezione civile, Volontari, chi lavora nei supermercati. Il mio appello è:politici di tutti i colori rinunciate al 50% dei vostri splendori. Uniti Si Vince. # Forza.

Intanto dal fronte blucerchiato c'è attesa per la riunione di Lega Calcio di domani, martedì 24 marzo, in cui si potrebbe decidere il destino della Serie A.