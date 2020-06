Sampdoria: Ferrero a Bogliasco per il taglio degli stipendi

Mentre si avvicina sempre di più il ritorno in campo (domenica 21 giugno la Sampdoria sarà di scena a San Siro contro l'Inter), i blucerchiati continuano ad allenarsi al Mugnaini, ma la presenza del presidente Massimo Ferrero non è di certo stata una visita di cortisea per i giocatori.

Il patron della società genovese avrebbe infatti l'intenzione di chiudere in prima persona la questione del taglio degli stipendi.

La soluzione sembra molto vicina, al momento balla un solo mese, ma la clausola che vorrebbe inserire Ferrero potrebbe essere accettata dai calciatori. Due settimane di retribuzione verranno infatti restituite a fine stagione sotto forma di bonus legato al raggiungimento di un prefissato risultato. Ma la distanza, secondo il Secolo XIX è rappresentata proprio dalle divergenze sull'obiettivo. Secondo il presidente blucerchiato il bonus scatterebbe in caso di piazzamento tra il decimo (o superiore) e tredicesimo posto, ma per Quagliarella e compagni il premio sarebbe legittimo anche in caso di salvezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il massimo dirigente doriano vorrebbe chiudere la trattativa prima dell'inizio del campionato, ma ormai manca davvero pochissimo.