Empoli-Sampdoria, probabili formazioni: Ramirez e Caprari in pole su Saponara e Defrel

Dopo la vittoria sul Parma la Sampdoria cerca il quinto risultato utile consecutivo facendo visita all'Empoli di mister Iachini. Sarà ancora out Bereszynski, al suo posto confermato Sala, in netto miglioramento. Dovrebbero invece spuntarla Ramirez e Caprari su Saponara e Defrel. Sfida tra ex incrociati in panchina, Giampaolo contro Iachini.

QUI SAMP Sala per Bereszynski, mentre Ramirez e Caprari dovrebbero essere confermati ai danni di Saponara e Defrel. Tonelli in vantaggio su Colley, out oltre al polacco, Barreto e Vasco Regini.

QUI EMPOLI Bennacer non è al meglio dopo la brutta entrata subita a Firenze. Al suo posto potrebbe giocare l'ex Capezzi. Tanti ex, tra cui Acquah e Silvestre in campo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI: Provedel; Veseli, Maietta, Silvestre, Di Lorenzo; Traorè, Capezzi, Acquah, Pasqual; La Gumina, Caputo. All. Iachini.

SAMPDORIA: Audero; Sala, Tonelli, Andesen, Murru; Ekdal, Linetty, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo.

ARBITRO: Calvarese.

Calcio d'inizio: sabato 22 dicembre, ore 15.00, stadio Castellani, Empoli.