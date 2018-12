Empoli-Sampdoria 2-4: rimonta da brivido al Castellani, il Natale profuma d'Europa

E' un Natale che profuma d'Europa. La Sampdoria rimonta l'Empoli e vince con un pirotecnico 4-2. Ramirez (GUARDA IL GOL) pareggia a fine primo tempo il vantaggio di Pasqual su rigore. Il Var non è amico dei blucerchiati perché dopo aver concesso il penalty ai toscani, ne nega uno ai blucerchiati e convalida il gol di Caputo. Gol del 2-2 dopo il vantaggio di Quagliarella. Ma Giampaolo ha in panchina la carta Caprari, l'ex Pescara entra e sigla una doppietta: 4-2 Samp, sesto posto a 26 punti. Un Natale cha sa d'Europa.

Giampaolo sorprende tutti preferendo Defrel a Caprari, confermati Ramirez e Tonelli. Parte meglio l'Empoli e dopo dieci minuti è in vantaggio: Murru interviene in modo maldestro su La Guimina. L'arbitro si consulta col Var e concee il rigore. Dal dischetto Pasqual non sbaglia. 1-0. La Samp prova a reagire, Quagliarella manca di un soffio il gol del pareggio in spaccata sul cross di Praet, poi i blucerchiati faticano. Serve una giocata individuale, e se la inventa Ramirez. Al 41' l'ex Bologna prende palla al limite salta secco l'avversario e scarica sotto la traversa. 1-1. Eurogol.

La ripresa si apre con il Var ancora protagonista: mischia furibonda in area, va giù Tonelli. L'arbitro concede il rigore, ma va a rivederlo al Var. Minuti infiniti, niente rigore. In effetti sembra non esserci il tocco sull'ex Tonelli. La Samp insiste, dentro Saponara per Ramirez e al 69' passa. Dopo un altro errore non da lui Quagliarella si riscatta salendo in cielo sul cross di Murru: 2-1 Samp. Che rimonta. Iachini osa con Zajc per Rasmussene, ma è la Samp ad andare vicina al tris con il colpo di testa di Andersen. Al 76' gioco fermo per 4 minuti: gol annullato in un primo momento a Caputo per fuorigioco. Ma c'è bisogno del Var. Ci vogliono quattro minuti per prendere una decisione, decisione amara per la Samp, gol regolare (millimetrico). 2-2. Ma Giampaolo ha in panchina la carta Caprari. All'85' il cambio. E l'ex Pescara lo ripaga così, con una doppietta: 3-2 su assist di Saponara, Provedel rivedibile. 4-2 con un mancino da posizione defilata. Annullata la rete di La Gumina nel finale. 4-2 Samp. Che rimonta.

TABELLINO E VOTI

Empoli-Sampdoria 2-4

Reti: 11' Pasqual (rig.), 41' Ramirez, 69' Quagliarella, 79' Caputo, 87' e 91' Caprari

Empoli: Provedel 4.5; Pasqual 6, Rasmussen 5 (72' Zajc 5), Silvestre 5, Veseli 5, Di Lorenzo 5.5; Bennacer 5.5, Acquah 5.5 (84' Ucan sv), Traorè 6; La Gumina 6, Caputo 7. All. Iachini 5.

Sampdoria: Audero 6; Murru 6.5, Tonelli 6, Andersen 5.5, Sala 6; Praet 6.5, Ekdal 6, Linetty 6 (85' Jankto sv); Ramirez 7 (65' Saponara 6.5); Defrel 5.5 (85' Caprari 7.5), Quagliarella 6.5. All. Giampaolo 6.5.

Arbitro: Calvarese.

Note: ammoniti Andersen, Acquah, Caputo, Quagliarella, Ekdal, La Gumina e Caprari.