Empoli-Sampdoria 2-4, le pagelle: Caprari doppietta fulminea, settebello Quagliarella

Rimonta vincente per la Sampdoria che nel finale supera 4-2 l'Empoli con la doppietta di Caprari. Quagliarella in gol per la settima gara consecutiva, da sottolineare anche la perla di Ramirez