Sampdoria, Ekdal trova un'amica speciale in quarantena

Albin Ekdal è tornato a parlare dalla sua quarantena. E questa volta la storia è molto particolare. Il centrocampista svedese è stato protagonista di una trasmissione youtube per un noto canale scandinavo, “Min stora dag med vanner”, in una puntata dove il calciatore avrebbe risposto a tutte le domande dei giovani in merito al coronavirus e non solo.

A sorpresa, tra gli spettatori, è sbucata anche Greta Thunberg, la nota attivista del movimento per i cambiamenti climatici, che ha chiesto al giocatore come si stesse mantenendo in forma in questo periodo (video).

«Non è facile trovare le motivazioni, ma provo a fare del mio meglio - ha risposto Albin - riceviamo un programma di allenamento che ci viene inviato dal nostro club, che non vuole che ci sediamo semplicemente sul divano a mangiare un gelato. Potrebbero essere necessarie tre-quattro settimane per riavere un ritmo partita. È un processo abbastanza lungo quando il corpo resta fermo così tanto».