Sampdoria: Di Francesco non è più l'allenatore, in arrivo Iachini

La notizia era nell'aria da sabato sera, si attendeva solo l'ufficialità che la Sampdoria dà attraverso un comunicato stampa nel tardo pomeriggio di lunedì: Eusebio Di Francesco non sarà più l'allenatore.

Questo è il comunicato della società blucerchiata

«Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.Sampdoria comunicano di aver raggiunto un accordo consensuale con Eusebio Di Francesco e il suo staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale. Il presidente e i suoi collaboratori ringraziano Di Francesco e staff per il lavoro svolto e per la disponibilità dimostrata».

Si attende il nome del nuovo tecnico che con ogni probabilità sarà Giuseppe Iachini, con Stefano Pioli che sembrerebbe aver accettato la panchina del Genoa qualora dovesse "saltare" anche quella di Andreazzoli.