Crotone-Sampdoria probabili formazioni: le prime scelte di Di Francesco

Si avvicina l'esordio stagionale della Sampdoria. Domenica sera alle ore 21.00 (diretta tv su Rai Sport) i blucerchiati fanno visita al Crotone nel terzo turno di Coppa Italia. Sfida secca all'Ezio Scida, chi vince volerà al quarto turno dove affronterà la vincente di Cagliari-Chievo.

Diramate le liste dei convocati per entrambe le squadre, nessuna esclusione a sorpresa nella Samp che anzi recupera i vari Ekdal, Gabbiadini e Caprari, probabilmente tutti e tre partirianno dal primo minuto. Dubbi sull'impiego di Maroni, in difesa Murillo al fianco di Colley. Nel Crotone niente "derby" per l'ex genoano Spolli. Con lui out anche Nalini, Marcos e Curado.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Gigliotti, Bellodi; Rutten, Zanellato, Barberis, Benali, Molina; Messias, Simy. Allenatore: Stroppa.

SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella, Caprari. Allenatore: Di Francesco.