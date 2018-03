Crotone-Sampdoria, probabili formazioni: Ramirez stringe i denti, out Bereszynski

Si torna in campo. Dopo il rinvio della gara con l'Atalanta in seguito alla tragedia di Astori, la Sampdoria riparte da Crotone. Domenica alle ore 15.00 il calcio d'inizio all'Ezio Scida, Giampaolo dovrà rinunciare a Bereszynski, rimasto a Genova. In dubbio Ramirez.

QUI SAMP Niente Crotone per Bereszynski, mentre Ramirez e Praet dovrebbero farcela. In preallarma Alvarez e Caprari. Sala sulla destra, Murru favorito su Strinic per la fascia sinistra.

QUI CROTONE Non ci sarà l'ex Budimir, in attacco Trotta, Ricci e Nalini. Cordaz non al maeglio, ma dovrebbe esserci. Benali e Barberis non al top, ma anche loro dovrebbero avere una maglia dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Crotone: Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Benali, Barberis, Mandragora; Ricci, Nalini, Trotta. All. Zenga.

Sampdoria: Viviano; Sala, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Quagliarella, Zapata. All. Giampaolo.

Arbitro: Mazzoleni.

Calcio d'ìnizio: domenica ore 15.00, stadio Ezio Scida, Crotone.