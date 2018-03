Crotone-Sampdoria 4-1: domenica da incubo, blucerchiati troppo brutti per essere veri

Una domenica da dimenticare. La Sampdoria crolla 4-1 a Crotone al termine di una gara da incubo, con un primo tempo terminato addirittura 0-3 senza dare segni di vita. Inutile nella ripresa la rete di Zapata. I blucerchiati tornano a Genova con zero punti e qualche interrogativo in più in vista della prossima gara in casa con l'Inter.

Samp che scende in campo con la maglia commemorativa per Astori, ma è un primo tempo da bollino rosso. Dopo sei minuti arriva infatti il vantaggio di Trotta, palla in area, tutti fermi, non l'attaccante calabrese che sblocca il match. Samp sotto shock, Nalini al 20' sfiora il raddoppio, ma poco più tardi viene steso da un pessimo Sala: rigore. Viviano si supera parando il terzo rigore stagionale, ma la sua difesa non lo aiuta lasciando Stoian libero di calciare dopo la ribattuta. 2-0. Samp in totale confusione, Giampaolo cambia subito, fuori il fantasma di Ramirez, dentro Zapata, ma al 38' arriva addirittura il tris crotonese: Benali calcia in porta, questa volta Viviano non è impeccabile, Trotta ribadisce in rete. Il Var dice ok. 3-0 Crotone, Samp che sembra rimasta a Genova.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa la musica non cambia, Nalini sfiora il poker, Giampaolo inserisce Capezzi per Torreira e Praet per Sala infortunatosi. Cenni di reazione blucerchiata, Cordaz fa il miracolo su Quagliarella, ma al 70' non può nulla sul diagonale di Zapata ben servito da Murru. 3-1. Riscossa Samp? Non oggi. Nel finale il Crotone trova addirittura il quarto gol con Viviano che dopo aver parato il tiro di Simy viene colpito dal rinvio di Silvestre e "firma" la quarta rete. 4-1 Crotone, match da archiviare il prima possibile.

TABELLINO E VOTI

Crotone-Sampdoria 4-1

Reti: 6' e 37' Trotta, 23' Stoian, 70' Zapata, 85' Viviano (aut.)

Crotone: Cordaz 6.5; Martella 6.5, Capuano 6.5, Ceccherini 7, Faraoni 6.5; Benali 6.5, Mandragora 6.5, Stoian 7 (63' Barberis 6.5); Nalini 6.5 (70' Simy 6), Ricci 6.5 (84' Sampirisi sv), Trotta 7.5. All. Zenga 7.5.

Sampdoria: Viviano 6; Sala 4 (59' Praet 6), Ferrari 4.5, Sivlestre 4.5, Murru 4.5; Torreira 5 (55' Capezzi 5.5), Barreto 5, Linetty 5; Ramirez 5 (31' Zapata 6.5); Quagliarella 5, Caprari 5. All. Giampaolo 4.5.

Arbitro: Mazzoleni.

Note: al 23' Viviano para un rigore a Trotta; ammoniti Murru, Linetty e Martella.