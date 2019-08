Crotone-Sampdoria 1-3: rimonta vincente in Coppa, gol e infortunio per Maroni

Buona la prima per Eusebio Di Francesco con la Sampdoria che si qualifica per il quarto turno di Coppa Italia superando 3-1 in rimonta il Crotone, ad attenderlo ci sarà il Cagliari. Gol e infortunio per Maroni