Sampdoria, Jankto allarmista: «15 positivi al Coronavirus», poi rettifica

«Ero in contatto diretto con i compagni di squadra già trovati positivi. Quindici persone sono già state infettate nel club, ma potrebbe non essere più così, il numero potrebbe essere ancora più alto».

Queste le parole, tradotte, incriminate all'interno dell'intervista che il centrocampista della Sampdoria Jakub Jankto ha concesso a sport.cz, noto quotidiano di informazione sportiva ceco.

Il centrocampista parlerebbe di un numero di positivi al Covid-19 nettamente superiore rispetto a quello dichiarato. Quindici il numero secondo Jankto, 7 invece quelli confermati dalla Sampdoria (Gabbiadini, La Gumina, Ekdal, Thorsby, Depaoli, Bereszynski e il medico Baldari, già dimesso). Discorso diverso per Colley, dichiarato in un primo momento positivo, ma poi dimesso grazie alla negatività del secondo tampone.

«Ma mi sento bene e spero di non essere infetto. Sfortunatamente non sai il giorno o le ore ... Forse ho un virus in me e non lo so ancora. Cerco di non pensarci ... Posso solo seguire tutte le normative, l'igiene, ma niente di più. E sperando che io stia bene ...» il centrocampista non nega la possibilità di averlo contratto, ma confida nel rispetto di tutte le normative.

Poche ore dopo la pubblicazione dell'intervista, Jankto ha subito rettificato sostenendo che la traduzione dal ceco fosse molto approssimativa e che «nella squadra ci sono giocatori positivi al coronavirus ma non so in qualche numero».

Intanto la Sampdoria non sta ferma e ha raccolto tra club, staff degli allenatori e squadre oltre centomila euro da donare all'Ospedale San Martino per dare un aiuto nella lotta al coronavirus.

