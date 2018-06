Sampdoria, i tifosi contestano Ferrero e Torreira va all'Arsenal

Circa 400 tifosi della Sampdoria hanno partecipato ieri, martedì 12 giugno 2019, al presidio di protesta contro il presidente Massimo Ferrero. La manifestazione a Corte Lambruschini era stata convocata per chiedere al "Viperetta" di non intromettersi più nelle questioni che riguardano il tifo organizzato. «Ferrero ci ha offeso, non ci ha rispettato e non ci rappresenta più» avevano scritto in un comunicato i tifosi blucerchiati in seguito ad alcune affermazioni del presidente che aveva definito «Quattro scappati di casa che vengono allo Stadio a dare fastidio e nulla hanno a che fare con il calcio» chi si era reso protagonisti dei cori razzisti in occasione del match contro il Napoli.

I gruppi che hanno aderito alla protesta

I tifosi hanno esposto uno striscione con scritto "Non ci rappresenti" e, nel corso del presidio, si sono alternati a parlare alcuni esponenti dei gruppi che hanno organizzato la protesta: Cattivi Maestri, Fedelissimi, Federclubs, Fieri Fossato, Molesti, Struppa 86, Ultras Tito, Valsecca.

Mercato: Torreira all'Arsenal

Nel frattempo la società blucerchiata sta cominciando a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione e la prima operazione che, secondo radio mercato, è in via di definizione è la cessione di Torreira. Il centrocampista, che al momento si trova in Russia per partecipare ai mondiali con la maglia dell'Uruguay, sarebbe infatti stato già ceduto all'Arsenal per 30 milioni di Euro. In entrata invece è quasi ufficiale l'arrivo del centrocampista kosovaro del Salisburgo Valon Berisha (8 milioni il prezzo del suo cartellino) mentre in difesa il nome caldo è quello di Ferrari del Bologna (reduce da una stagione in prestito al Verona). Altre trattative in corso sono quelle con Barreca del Torino, Paredes dello Zenit e Tonali del Brescia.