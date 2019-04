Samp-Lazio: i tifosi dei Distinti insultano Ferrero, che reagisce

Tensione al termine di Sampdoria-Lazio. Dopo il triplice fischio che ha certificato l'addio ai sogni europei della Samp in virtù della vittoria biancoceleste alcuni tifosi dei Distinti hanno contestato il presidente blucerchiato Massimo Ferrero che si stava dirigendo verso il tunnel degli spogliatoi, proprio sotto al settore.

Risposta per le rime del patron blucerchiato che ha ulteriormente scatenato la reazione dei tifosi. Si alza quindi il tono dello scontro in attesa di novità sul fronte cessione, tra fondo arabo, Aquilor e cordata guidata da Gianluca Vialli con la dirigenza della Samp comunque già impegnata nella progettazione della nuova stagione, il primo nodo è legato al rinnovo del contratto di Giampaolo, in scadenza a luglio 2020.

Si è già parlato di prolungamento fino al 2022, ma lo stesso tecnico della Samp nella conferenza stampa post Sampdoria-Lazio ha spiegato che molto dipenderà dal binomio tra disponibilità e motivazioni dei calciatori e programmazione societaria.