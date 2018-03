Chievo-Sampdoria, probabili formazioni: Quagliarella recupera, Caprari scalpita

Torna la Serie A, torna la Sampdoria. Settimana di fuoco per i blucerchiati, tre impegni in 8 giorni, due trasferte consecutive in vista dell'attesissimo derby di sabato sera prossimo, Sampdoria-Genoa. Sabato visita alle 18.00 al Chievo, martedì il recupero con l'Atalanta dell'ex Grifone Gasperini.

QUI SAMP Quagliarella dovrebbe farcela, Bereszynski no. Pronto Sala. A centrocampo Linetty al fianco di Torreira e Praet, mentre Ramirez potrebbe lasciare il posto a Caprari.

QUI CHIEVO Dubbi in attacco sulla spalla di Inglese, in pole Stepinski. Birsa trequartista, Gamberini dovrebbe recuperare in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Chievo: Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszinski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Stepinski, Inglese. All. Maran.

Sampdoria: Viviano; Sala, Ferrari, Silvestre, Murru; Torreira, Linetty, Praet; Ramirez (Caprari); Zapata, Quagliarella. All. Giampaolo.

Arbitro: Orsato.

Calcio d'inizio: sabato 31 marzo, ore 18.00, stadio Bentegodi, Verona.