Chievo-Sampdoria 2-1: black out nella ripresa, Pasqua blucerchiata amara

Pasqua amara per la Samp. Arriva il terzo ko consecutivo, questa volta contro un Chievo di certo non irresistibile. Fatale il black out nella ripresa che ha portato i clivensi a ribaltare il risultato. Buono il primo tempo con il vantaggio su rigore di Quagliarella, pessima la ripresa con le reti di Castro e Hetemaj (cross fortunoso) che mandano in crisi i blucerchiati. Ora testa a martedì, trasferta insidiosa a Bergamo, pochi giorni dopo, sabato sera, il derby.

Primo tempo positivo della Samp, Caprari ha subito due occasioni, ma è Quagliarella a sbloccare il match. Al 26' l'arbitro concede un rigore (generoso) alla Samp per blocco di Radovanovic su Zapata. Il Var conferma e Quagliarella non sbaglia: 1-0 Samp. Il Chievo si scuote, ma l'undici di Giampaolo tiene il vantaggio fino all'intervallo.

TUTTE LE AZIONI MINUTO PER MINUTO

Nella ripresa ti aspetti se non altro la stessa Samp e invece i blucerchiati restano negli spogliatoi. Solo Chievo e una difesa da brivido. Al 62' Giaccherini scodella al centro per Castro che di testa batte Viviano. Lo stesso Castro sfiora il raddoppio in più occasioni, ma ci pensa Hetemaj a trovare il gollonzo del 2-1: cross innocuo, Inglese non ci arriva, ma inganna un colpevole Viviano: palla in rete, 2-1. Attimi di suspance con il Var che però conferma la rete. La reazione della Samp non c'è, una sola occasione al 91' con Alvarez che si vede parare da Sorrentino un buon sinistro. Triplice fischio, terzo ko consecutivo della Sampdoria. Ora serve una scossa.

TABELLINO E VOTI

Chievo-Sampdoria 2-1

Reti: 26' Quagliarella (rig.), 62' Castro, 79' Hetemaj

Chievo: Sorrentino 6.5; Gobbi 5.5, Tomovic 6, Bani 6.5, Cacciatore 6; Giaccherini 6.5 (74' Birsa 6), Depaoli 6 (78' Hetemaj 6), Radovanovic 6.5, Castro 7; Inglese 6, Stepinski 5.5. All. Maran 6.

Sampdoria: Viviano 5.5; Sala 5, Silvestre 6, Regini 5.5, Murru 5; Praet 6, Torreira 6, Linetty 5.5; Caprari 6; Quagliarella 6.5 (74' Alvarez 6), Zapata 6 (58' Ramirez 5.5). All. Giampaolo 5.5.

Arbitro: Orsato.

Note: ammoniti Tomovic, Depaoli, Regini, Bani e Torreira.