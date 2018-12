Sampdoria-Chievo, probabili formazioni: Santo Stefano al Ferraris, scocca l'ora di Saponara

Primo Boxing Day al Ferraris. Si gioca a Santo Stefano, a Genova in campo Sampdoria-Chievo. Blucerchiati in uno splendido stato di forma, Giampaolo cerca il sesto risultato utile consecutivo dopo l'exploit di Empoli, ma occhio ai clivensi rinati sotto la gestione Di Carlo. Alla finestra l'ultima gara del 2018, sabato 29 sul campo della Juventus.

QUI SAMP Giampaolo valuta un turnover massiccio, dentro Colley, Saponara e Caprari, fuori Tonelli, Ramirez e Defrel. Ma potrebbero esserci altre novità, scalpita anche il giovane Ronaldo Vieira. Out Bereszynski, confermato Sala. Quagliarella alla ricerca dell'ottava sfida consecutiva con almeno un gol segnato.

QUI CHIEVO Il fanalino di coda si sta rialzando. Funziona la cura dell'ex Di Carlo. Ci sarà Radovanovic in cabina di regia, mentrre Giaccherini è favorito su Birsa. In attacco l'inossidabile Pellisier con Stepinski. Out l'ex Cacciatore.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Saponara; Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo.

CHIEVO: Sorrentino; Bani, Rossettini, Barba; DePaoli, Hetemaj, Radovanovic, Jaroszynski; Giaccherini; Pellisier, Stepinski. All. Di Carlo,.

ARBITRO: Giua.

CALCIO D'INIZIO: mercoledì 26 dicembre ore 15.00, stadio Luigi Ferraris, Genova.