Sampdoria-Chievo 2-0: magia di Quagliarella e bis di Ramirez, Boxing Day al quinto posto

Santo Stefano dolcissimo in casa Samp. I blucerchiati salutano i propri tifosi con un gran bel 2-0 ai danni del Chievo e un quinto posto da urlo. Primo tempo di attesa, senza emozioni, nella ripresa ci pensa sempre lui, Fabio Quagliarella, a sbloccare il match, con un gol dei suoi, un tacco spettacolare (GUARDA IL VIDEO). Ottavo gol consecutivo per il capitano blucerchiato. Ramirez chiude il match poco dopo su assist di Murru, poi Quagliarella frantuma la traversa sfiorando la doppietta personale. Sampdoria 2 Chievo 0, blucerchiati sempre pù su. Boxing Day dolcissimo, sesto risultato utile consecutivo e miglior modo per presentarsi all'ultima dell'anno, sabato allo Juventus Stadium.

Primo tempo senza reti. Meglio il Chievo, Sampdoria che non riesce a creare serie occasioni da rete. La prima arriva al 35' con Caprari, tiro alto sulla traversa. Prima dell'intervallo ci prova Praet, ma niente da segnalare. Giusto 0-0 dopo i primi 45 minuti.

Giampaolo cambia subito, dentro Ramirez per uno spento Saponara, ma a sbloccarla ci pensa sempre lui: Quagliarella. Gol mostruoso dell'attaccante blucerchiato, sulla punizione di Praet si avventa con un colpo dei suoi dal limite, colpo di tacco spettacolare, 1-0. Esplode il Ferraris. Ottava partita consecutiva con gol per Quagliarella che sale a 11 in classifica marcatori. La Samp è tutta un'altra squadra in questa ripresa e al 59' trova il meritato raddoppio, bello scambio sulla sinistra, Murru mette in mezzo per Ramirez che anticipa tutti e fa 2-0. Game over. Ultimi minuti di pura accademia, dentro Defrel per Caprari, ma è Quagliarella ad impressionare ancora con una traversa colpita a sette dal termine. Dentro anche Jankto, ma non c'è più tempo. Vince la Samp 2-0, blucerchiati al quinto posto in classifica.

TABELLINO E VOTI

SAMPDORIA-CHIEVO 2-0

Reti: 47' Quagliarella, 59' Ramirez

SAMPDORIA: Audero 6; Sala 6, Andersen 6, Colley 6.5, Murru 6.5; Praet 6.5 (87' Jankto sv), Ekdal 6.5, Linetty 6.5; Saponara 5 (46' Ramirez 7); Caprari 6.5 (75' Defrel 6), Quagliarella 7.5. All. Giampaolo 7.

CHIEVO: Sorrentino 6; Bani 5, Cesar 5, Barba 5.5; Obi sv (15' Hetemaj 5.5), Kiyine 5 (71' Giaccherini 6), Radovanovic 6, Jaroszynski 5.5 (66' Depaoli 6); Leris 5; Meggiorini 5, Stepinski 5.5. All. Di Carlo 5.5.

ARBITRO: Giua.

NOTE: ammoniti Andersen, Cesar e Ramirez.