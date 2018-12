Sampdoria-Chievo 2-0, le pagelle: Quagliarella da sogno, Ramirez spacca il match

La Samp non si ferma più. Dopo un primo tempo soporifero i blucerchiati cambiano marcia nella ripresa e superano 2-0 il Chievo volando al quinto posto in classifica (qui la cronaca). Ci pensa sempre lui, Fabio Quagliarella, a sbloccare il match con un gol capolavoro, un colpo di tacco volante da vedere e rivedere (GUARDA IL VIDEO). Il miglior modo per festeggiare il Boxing Day e il rinnovo del contratto. Ottimo anche Gaston Ramirez, che spacca il match una volta entrato in campo. Sottotono Saponara.

