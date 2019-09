Cessione Samp, tweet sibillino del socio di Vialli

Prosegue la telenovela legata alla cessione della Sampdoria e sabato 7 settembre 2019, un tweet sibillino di Fausto Zanetton, co-fondatore insieme a Vialli della piattaforma Tifosy e in prima fila nell'operazione che coinvolgerebbe anche i magnati Alex Knaster e Jamie Dinan.

All things come to those who wait - Lady Mary Montgomerie Currie (1843-1905) — Fausto Zanetton 🇪🇺🇮🇹🇧🇪⚽️🏎 (@fzanetton) September 7, 2019

"All things come to those who wait" ha scritto citando Mary Montgomerie Currie, scrittrice e poetessa, ovvero "Tutte le cose arrivano per coloro che le aspettano". Una frase sibillina che ha riacceso l'entusiasmo e le fantasie dei tifosi blucerchiati che da mesi attendono la cessione di Massimo Ferrero. A fine mese scade l'esclusiva del gruppo per l'acquisto della società, come stabilito nella lettera d'intenti firmata negli ultimi giorni di agosto. In settimana potrebbe arrivare l'offerta definitiva.