Cessione Samp: stop alla trattativa, l'annuncio del gruppo Vialli

Si interrompe definitivamente la trattativa per la cessione della Samdoria da Massimo Ferrrero al gruppo guidato da Gianluca Vialli. A comunicare il ritiro dalla trattativa la stessa CalcioInvest, che aveva scelto Gianluca Vialli come uomo immagine a cui affidare la presidenza del club che avrebbe dovuto contare sulle risorse economiche di Jamie Dinan e Alex Knaster.

"Al termine di un lungo ed attento processo di due diligence, svolto con entusiasmo e professionalità, Calcioinvest ha valutato eccessiva la richiesta economica dell'attuale proprietà - hanno scritto in un comunicato - considerandola nettamente superiore ai valori di mercato, anche in considerazione degli importanti investimenti che Calcioinvest ritiene necessari per riportare il club a livelli di competitività all’altezza della sua tradizione". CalcioInvest ha poi ringraziato la società San Quirico Spa di Edoardo Garrone per la disponibilità mostrata in questi mesi.

Piove quindi sul bagnato in casa Samp, con la squadra ultima in classifica dopo sette giornate, i tifosi sul piede di guerra e la ricerca di un nuovo allenatore in grado di risollevare le sorti della squadra. Per l'addio di Di Francesco manca solo l'ufficialità: Pioli, Iachini, Ranieri, Gattuso, Di Biagio e De Biasi i tecnici in lizza per la successione.