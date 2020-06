Sampdoria, cessione società: «Smentisco categoricamente», parola di Ferrero

A distanza di otto anni da quel Varese-Sampdoria che di fatto rappresenta un vero e proprio sliding doors nella storia dei blucerchiati, continuano i rumors su una possibile cessione della società da parte di Massimo Ferrero.

Ma proprio il patron doriano è intervenuto per smentire la notizia di una nuova cordata genovese pronta a rilevare il club: «Non c'è niente di vero» ha tuonato Massimo Ferrero. «Smentisco categoricamente questa ipotesi».

I rumors arrivano dopo l'approvazione di un bilancio a dir poco preoccupante, ma anche subito prima il rientro in campo per quella che verrà ricordata come una delle stagioni più difficili di sempre. La squadra continua ad allenarsi a Bogliasco, gruppo al completo, il solo Alex Ferrari si allena in palestra dopo il rientro dall'infortunio. Nel mirino il primo match di campionato, Inter-Sampdoria, in programma domenica 21 giugno alle ore 21.45. Un test subito proibitivo per testare la squadra dopo tutto quello che ha vissuto.