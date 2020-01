Sampdoria, per Ferrero la cessione è una scelta obbligata

Torna d'attualità la cessione della Sampdoria. Per l'attuale presidente Massimo Ferrero, la vendita del club è diventata una priorità di fronte alla situazione delicata di altre sue aziende, in particolare la Eleven Finance.

Ferrero ha dato mandato a una società specializzata di contattare i possibili acquirenti, indicando un prezzo corrispondente al valore ponderato del club. Ci sarebbero già state manifestazioni d'interesse da parte di fondi e imprenditori, secondo quanto riporta Il Secolo XIX.

Dopo il mancato accordo con la cordata capeggiata da Gianluca Vialli, la richiesta per la società sarebbe ora decisamente inferiore rispetto ai 90-100 milioni, paventati all'ex goleador blucerchiato.

La Eleven Finance, come Abaco 101-Cineplex, sono proprietarie di alcuni cinema, la prima a Roma e l'altra a Padova. Entrambe avrebbero accumulato debiti tali da essere vicine al fallimento. Per questo il patron blucerchiato a bisogno di liquidità per pagare i suoi creditori.