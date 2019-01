Sampdoria: tegola Caprari, due mesi di stop

Brutte notizie in casa Sampdoria. Si ferma Gianluca Caprari. Brutto infortunio all'ex attaccante di Roma e Pescara, per la rottura del malleolo che lo terrà fuori dai campi per almneo due mesi.

Resta da capire se e come cambieranno le strategie di mercato blucerchiate vista la imminente partenza di Kownacki, direzione Dusseldorf.