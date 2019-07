Sampdoria: ecco la campagna abbonamenti, sette tifosi, sette storie, una squadra

Sette tifosi, sette volti, sette frasi, sette storie: una sola squadra. Una sola campagna abbonamenti. La Sampdoria presenta così la campagna abbonamenti 2019-2020.

Sette fotto che ritraggono sette tifosi, ognuno con una propria frase.

- Ho fatto il record di partite. Viste.

- Sono un difensore. Della maglia.

- Sono sempre convocata. Tutte le domeniche.

- Faccio pressing alto. Cantando.

- Ho la mia visione di gioco. Dagli spalti.

- Amo il mio ruolo. Sostenere la squadra.

- Ho fiato per 90 minuti. Per tifare.

Da mercoledì 10 luglio a sabato 20 luglio sarà aperta la prima fase per gli abbonati ai Distinti. Da martedì 23 luglio a sabato 3 agosto inizierà la seconda fase, dedicata agli abbonati alla Gradinata Sud. Da mercoledì 7 agosto a venerdì 23 agosto, infine, la vendita libera. Le tariffe speciali riguardano donne, over 65, under 12 e 21, universitari e invalidi 100%.

Martedì 9 luglio la formazione blucerchiata con la prima parte del ritiro a Bogliasco (9-13 luglio).