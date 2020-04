Sampdoria, calciomercato vivo: Torregrossa l'obiettivo per l'attacco

In attesa di conoscere il destino della Serie A, la Sampdoria non si ferma sul mercato e individua in Ernesto Torregrossa il primo obiettivo per l'attacco blucerchiato.

L'attaccante, classe 92, è stata una delle poche note liete della stagione del Brescia. Partito come riserva di Donnarumma e Balotelli ben presto si è fatto spazio e ha trovato una maglia da titolare realizzando anche 4 gol in 13 partite.

Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt è di 2,4 milioni, ma sicuramente la dirigenza doriana potrebbe inserire qualche contropartita per le rondinelle, soprattutto in caso di retrocessione del club lombardo.

Un primo contatto, confermato da Tuttosport, c'era già stato già a gennaio, salvo poi il tentennamento del club di Cellino che ha fatto virare la Samp su La Gumina.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Torregrossa è stato grande protagonista della risalita del Brescia in Serie A con 12 gol in 29 gare, per un totale di 33 reti in maglia bresciana in 104 presenze.