Sampdoria, mercato in corso: preso Thorsby, Kownacki in uscita

Inizia la sessione invernale del calciomercato, la Sampdoria parte a fari spenti, ma sembra aver già piazzato il primo colpo. Si tratta di Morten Thorsby, nazionale norvegese in forza alla formazione olandese dell'Heerenveen. Centrocampista offensivo, seconda punta per l'occasione, non è partito con il club per il ritiro spagnolo e per stessa ammissione della società ha raggiunto un accordo di cinque anni con un club italiano. Tutte le strade portano alla Samp.

I blucerchiati riprovano così la pista nordica dopo l'ottima riuscita con Andersen, per il quale il Tottenham è pronto a sborsare 40 milioni di euro. Sul fronte uscite ha le valigie in mano Kownacki. Il polacco vuole giocare, scartata l'ipotesi Bologna dopo l'arrivo di Sansone in Emilia, si fa forte la pista Empoli o quella del Fortuna Dusseldorf in Germania.