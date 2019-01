Sampdoria: calciomercato agli sgoccioli, se ne vanno Regini e Sala

Ultime ore di calciomercato, la sessione invernale termina oggi, giovedì 31 gennaio alle ore 20.00, e la Sampdoria sembra attivissima. Rivoluzione nei terzini, fine di un'era, se ne va Vasco Regini, in prestito alla Spal. Via anche Jacopo Sala, in direzione Parma, mentre arriva Depaoli dal Chievo.

In attacco definito con il Cagliari l'acquisto di Marco Sau, mentre dopo le parole al veleno dell'attaccante è prevista la cessione di Kownacki, Empoli o Bundesliga le destinazioni.