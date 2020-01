Sampdoria: Murillo al Celta Vigo, Bertolacci pensa di nuovo al Genoa

Inizia ad entrare nel vivo la sessione invernale del calciomercato. Movimenti in uscita in casa Samp, a sorpresa, nonostante l'emergenza in difesa, è sicuro partente Jeison Murillo. Accordo totale con il Celta Vigo, gli iberici superano il Galatasaray e prendono in prestito per sei mesi il difensore colombiano. Diritto di riscatto fissato a 16 milioni.

Si complica la trattativa per Lorenzo Tonelli. De Laurentiis vuole l'obbligo di riscatto da parte dei blucerchiati, che invece pretendono il diritto di riscatto. Difficile arrivare ad una soluzione.

Clamorose invece le voci su un possibile ritorno di Andrea Bertolacci al Genoa. I rossoblù si sono detti interessati sia al centrocampista, che potrebbe tornare dopo l'esperienza blucerchiata, che a Gianluca Caprari. La società blucerchiata rifiuta ogni offerta per l'attaccante, ma ha dato apertura per il centrocampista. Difficile che ci siano apprezzamenti da parte della tifoseria rossoblù dopo un'esultanza giudicata "eccessiva" da parte di Bertolacci con i colori blucerchiati.