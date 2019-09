Sampdoria calciomercato finito: solo Rigoni e Rocha, sfuma anche Vignato

Sampdoria chiuso il calciomercato estivo 2019. Sessione a dir poco deludente, soprattutto dopo i due ko in Serie A che hanno fatto suonare il campanello d'allarme a Bogliasco. E invece Massimo Ferrero chiude solamente per Emiliano Rigoni dopo una telenovela infinita e al foto finish per l'oggetto misterioso Kaique Rocha, difensore del Santos che approda a Genova a titolo definitivo.

Come numero 12 arriva Seculin, sfuma invece perfino Vignato dal Chievo con le due squadre che rimandano a Gennaio l'eventuale accordo.

In uscite Sala va alla Spal a titolo definitivo, Capezzi all'Albacete, il giovane Di Nardo alla Vis Pesaro.

TABELLONE MERCATO SAMPDORIA

ACQUISTI: Rigoni (Zenit), Chabot (Groningen), Maroni (Boca Junior), Thorsby (Heerenveen), Depaoli (Chievo), Augello (Spezia), Murillo (Valencia), Bonazzoli (Padova), Leris (Chievo), Rocha (Santos)

CESSIONI: Andersen (Lione), Belec (Apoel Nicosia), Kownacki (Fortuna Dusseldorf), Ivan (Chievo), Leverbe (Chievo), Tozzo (Ternana), Tavares (San Paolo), Palumbo (Ternana), Rafael (svincolato), Praet (Leicester), Simic (Rijeka), Rolando (Reggina), Sala (Spal), Capezzi (Albacete)