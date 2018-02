Sampdoria: scambio Puggioni-Belec, sfuma Giaccherini, l'ultimo giorno di calciomercato

L'obiettivo era quello di non vendere, e così è stato. La Sampdoria chiude la sessione di calciomercato nell'anonimato, ma è un bel anonimato. Cambia solo il numero 12 con il blucerchiato Puggioni che passa in lacrime a Benevento in cambio di Belec.

Movimente minori nei giovani con Simic che passa alla Spal e l'acquisto dell'estone Soomets. Ecco un riassunto di tutti i movimenti blucerchiati.

ACQUISTI: Belec (p, Benevento), Stijepovic (c, Podgorica), Soomets (c, Mtu Santos)

CESSIONI: Puggioni (p, Benevento), Djuricic (c, Benevento), Cuomo (a, Spal)