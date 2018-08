Sampdoria calciomercato: Tonelli e Saponara per Giampaolo, sfuma Zaza

Ultimo giorno di calciomercato anche per la Sampdoria, ma la testa di società e tifosi non poteva che essere alla tragedia che ha colpito la città con il crollo del Ponte Morandi. In ogni caso, dopo il mal di pancia di Giampaolo, Ferrero ha provato ad accontentare il proprio allenatore e dopo Ekdal ha comprato al fotofinish anche Lorenzo Tonelli per la difesa e Riccardo Saponara per la trequarti. Sfuma invece Zaza, dato per vicinissimo ai colori blucerchiati, ma accasatosi al Torino insieme all'ex Soriano.

Ivan va in prestito alla Vis Pesaro, mentre sfuma anche l'ultimo assalto a Mattia Destro che avrebbe portato poi Lapadula dal Genoa al Bologna.

Ecco il riepilogo di tutti i movimenti blucerchiati.

ACQUISTI

Colley (d, Genk, 7,5 + 2), Audero (p, Juventus, p.), A. Ferrari (d, Bologna, p. con obbl. risc. 4,5), Peeters (c, Bruges, 0), Rolando (d. Palermo, fp), Dodò (d, San Paolo, f. p.), Leverbe (d, Olbia, f. p.), Boutrif (a, Standard Liegi, 0), Jankto (c, Udinese, 0+15), Tavares (d, San Paolo, p), Rafael (p, svinc. dal Napoli, 0), Defrel (a, Roma, p 1,5), Ronaldo Vieira (c, Leeds, 7,1), Benedetti (c, Spezia, p), Ekdal (c, Amburgo), Tonelli (d, Napoli, p. con obbl. risc. 6), Saponara (c, Fiorentina, p. con dir. di risc. 9).

CESSIONI

G. Ferrari (d, Sassuolo, f. p.), Viviano (p, Sporting, 2), Strinic(d, Milan, 0), D. Zapata (a, Atalanta, p.), Alvarez (c, Atlas, svinc.), Torreira (c, Arsenal, 30), Ponce (a, Anzhi, 0), Capezzi (c, Empoli, p), Tozzo(p, Verona, p), Silvestre (d, Empoli), Furlan (c, Ternana, p), Simic (d, Spal, p), Verre (c, Perugia, p.)., Ivan (c, Vis Pesaro, p)