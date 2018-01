Sampdoria, calciomercato: Farias l'obiettivo primario, tutti i movimenti blucerchiati

Inizia la sessione invernale del calciomercato 2018, Sampdoria con pochi obiettivi, ma qualcosa Giampaolo ha chiesto. Obiettivo primario una punta in più per dare fiato al reparto, Farias è il nome principale. La dirigenza si starebbe poi concentrando sul reparto debole, i terzini, probabile la girandola, con Dodò, Murru e Sala in uscita.

SAMPDORIA IN ENTRATA Tutto dipenderà dalle cessioni. Farias è l'unico vero obiettivo dichiarato dalla società, con l'ex Cagliari che potrebbe accettare il prestito a Genova. Bessa il nome nuovo per il centrocampo. Sulle fasce i nomi sono quelli di Zampano del Pescara, Bartolec del Nordsjaelland e Borna Sosa della Dinamo Zagabria, ma i 5 milioni chiesti per il cartellino sono stati giudicati eccessivi.

SAMPDORIA IN USCITA Dodò sicuro partente, per lui si fa sotto la Spal. Sala verso Firenze, Murru potrebbe salutare per tornare a Cagliari. Dalla Polonia insistono per il ritorno in patria di Bereszinski, ma difficile che il giocatore accetti. Capitolo Ricky Alvarez, Milito lo vuole al Racing di Avellaneda, il giocato, non gradito a buona parte della tifoseria, potrebbe accettare.