Cagliari-Sampdoria, probabili formazioni: "replay" in Coppa Italia, Quagliarella out, c'è Maroni

Gli scherzi del calendario. Doppia sfida al Cagliari nel giro di pochi giorni per la Sampdoria. Dopo il rocambolesco ko nel posticipo di lunedì in Serie A, i blucerchiati hanno l'occasione del riscatto grazie al quarto turno di Coppa Italia. Ancora una volta il match andrà in scena alla Sardegna Arena, chi passa il turno affronterà l'Inter.

Tanto turnover, Ranieri non convoca Quagliarella, reduce dalla doppietta di lunedì sera. Spazio a Seculin in porta, Maroni e Caprari in attacco, Augello e Chabot in difesa.

Turnover anche per i sardi, eccezion fatta per il portiere, gioca Olsen, squalificato in campionato. In attacco maglia da titolare per il giustiziere di lunedì sera, Cerri.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Olsen; Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Cerri. All. Maran.

SAMPDORIA: Seculin; Augello, Chabot, Colley, Murru; Leris, Vieira, Linetty, Rigoni; Caprari, Maroni. All. Ranieri.

Arbitro: Manganiello.

Calcio d'inizio: giovedì 5 dicembre, ore 21.00, Sardegna Arena, Cagliari.