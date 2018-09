Cagliari-Sampdoria, probabili formazioni: Caprari out, Kownacki c'è

Turno infrasettimanale in Serie A, la Sampdoria, dopo la beffa nel finale contro l'Inter, riparte dalla trasferta di Cagliari in programma mercoledì sera alle ore 21.00. Giampaolo dirama la lista dei convocati tra i quali non figurano Regini, Saponara e Caprari, con quest'ultimo che non riesce a recuperare dall'infortunio.

QUI SAMP Niente Caprari, ma ci sarà Kownacki. Il polacco recupera e farà parte della spedizione sarda. Difficile un suo impiego dal primo minuto, si chiederà di stringere i denti ai soliti Quagliarella e Defrel con Ramirez sulla trequarti. Chances per Jankto e Colley.

QUI CAGLIARI Il dubbio principale è rappresentato da Pavoletti. Se l'ex Genoa non dovesse farcela toccherà a Farias e Sau. Ionita potrebbe scalzare Joao Pedro, ritornano invece Padoin e Castro.

LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI: Cragno; Faragò, Romagna, Klavan, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Ionita; Sau, Farias. All. Maran.

SAMPDORIA: Audero; Murru, Colley, Andersen, Bereszynski; Jankto, Barreto, Ekdal; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

ARBITRO: Rocchi.

CALCIO D'INIZIO: mercoledì ore 21.00, Sardegna Arena, Cagliari.