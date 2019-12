Cagliari-Sampdoria 4-3, le pagelle: finalmente Quagliarella, ma che black out in difesa

Doccia fredda al 96'. La Sampdoria tiene testa al Cagliari, si porta sul 3-1 con un super Quagliarella e un'ottima prestazione di Ramirez e Gabbiadini, ma crolla nel finale anche per via di una difesa spesso disattenta e improvvisata in alcuni elementi (qui la cronaca e video del match). Quagliarella va in gol due volte e sfiora una rovesciata delle sue, Ramirez conferma il suo buon momento, lo stesso dicasi per un ritrovato Gabbiadini. Male Alex Ferrari e un Thorsby fuoriluogo in difesa.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.