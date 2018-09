Cagliari-Sampdoria 0-0: rigore sbagliato e traverse, il punto sta stretto

Succede di tutto in Sardegna, ma al termine dei 90 minuti sarà solamente 0-0 tra Cagliari e Sampdoria. Primo tempo senza emozioni, nella ripresa il palo di Farias spaventa i blucerchiati che iniziano ad ingranare e colpiscono due traverse prima con Defrel poi con Linetty. Nel finale il match-ball per il rigore procurato da Defrel: dal dischetto Kownacki si fa parare il tiro da Cragno. 0-0, ma è un punto che sta stretto ai ragazzi di Giampaolo.

Primo tempo soporifero, pochissime le occasioni da rete. Meglio il Cagliari che si rende pericoloso in avvio con l'ex rossoblù Pavoletti e prima dell'intervallo con Farias sul quale è attento Audero.

Nella ripresa la gara si accende, palo di Farias, risponde la Samp con Defrel che a conclusione di una splendida azione Ramirez/Barreto colpisce la traversa di testa. Entra Linetty e proprio il polacco al 73' supera Srna e vede infrangersi il tiro ancora una volta sulla traversa difesa da Cragno. Non succede più nulla, sembra un match destinato allo 0-0 fino a che Defrel viene atterrato in area da Andreolli. Siamo al 90', non c'è più Quagliarella uscito pochi minuti prima per Kownacki. Dal dischetto va proprio il giovane polacco, rigore ben calciato, ma Cragno si supera e neutralizza il penalty. 0-0. Ma che rammarico per la Samp.

TABELLINO E VOTI NELLA PAGINA SEGUENTE