Cagliari-Sampdoria 0-0, le pagelle: Kownacki che errore, bene Colley e Linetty

Troppa sfortuna e un po' di imprecisione. La Sampdoria torna da Cagliari con un solo punticino, frutto di due traverse colpite da Defrel e Linetty (per i sardi c'è però un palo di Farias) e soprattutto per il rigore fallito da Kownacki a tempo scaduto (qui la cronaca). Errore fatale per il polacco, appena subentrato a Quagliarella. Buona la prova difensiva di Colley, così come quella di Linetty appena entrato, male l'attacco.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.