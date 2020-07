Sampdoria-Cagliari, probabili formazioni: Ramirez out, torna Jankto

Salvezza sempre più vicina. Dopo la convincente vittoria di Udine, la Sampdoria torna già in campo mercoledì ospitando al Ferraris il Cagliari. Sfida complicata, ma non impossibile, vincendo i blucerchiati potrebbero portarsi a distanza di sicurezza dalle inseguitrici.

QUI SAMP Con ogni probabilità non ci sarà Ramirez, uscito a Udine per infortunio. Quagliarella confermatissimo, al suo fianco Gabbiadini è in vantaggio su Bonazzoli. A centrocampo torna Jankto al posto di Depaoli, Ekdal in vantaggio su Bertolacci e Ronaldo Vieira. A sinistra potrebbe spuntarla ancora una volta Augello.

QUI CAGLIARI Preoccupa Nainggolan, difficilmente ci sarà contro la Sampdoria. Pronto il centrocampo con Rog, Nandez e Ionita. Mattiello e Lykogiannis gli esterni, davanti Joao Pedro e Simeone.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA: Audero; Augello, Yoshida, Colley, Bereszynski; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri.

CAGLIARI: Cragno; Klavan, Ceppitelli, Pisacane; Lykogiannis, Rog, Ionita, Nandeze, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga.

Arbitro: Pairetto.

Calcio d'inizio: mercoled 15 luglio, ore 19.30, stadio Luigi Ferraris, Genova.